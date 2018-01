Arsenal leva virada do Everton e perde chance de colar no líder Chelsea

Na suada briga pela ponta do Campeonato Inglês, o Arsenal desperdiçou boa chance de se manter na cola do líder Chelsea nesta terça-feira, ao levar uma dolorosa virada por 2 a 1 do Everton, fora de casa. Jogando no estádio Goodison Park, o time londrino saiu na frente, mas cedeu o empate no primeiro tempo e levou a virada aos 40 minutos do segundo tempo, na abertura da 16ª rodada da competição.

Com o resultado, o vice-líder Arsenal estacionou nos 34 pontos e abriu espaço para o Chelsea disparar na ponta. O rival de Londres tem 37 e poderá atingir os 40 se vencer o lanterna Sunderland, fora de casa, nesta quarta-feira. O tropeço diante do Everton também favorece o Liverpool. O terceiro colocado poderá alcançar a pontuação do Arsenal se superar o Middlesbrough, também longe dos seus domínios.

Mesmo jogando na casa do adversário, o Arsenal controlou as ações no começo da partida e mostrou maior poder ofensivo. Registrava até 60% de posse de bola e levava perigo com Alexis Sánchez e Walcott. O gol acabou saindo aos 19 minutos, em cobrança de falta do chileno. A bola desviou na barreira e enganou o goleiro Stekelenburg.

O empate veio antes do intervalo. Aos 44 minutos, Baines cruzou da esquerda na área e Coleman surgiu entre os zagueiros na pequena área para cabecear sem marcação para as redes. A igualdade no placar deixou a partida mais quente, com entradas mais duras nos dois lados do campo. Na saída do gramado, jogadores se estranharam e empurrões foram flagrados pelas câmeras de TV.

A segunda etapa ganhou em ritmo e lances mais ofensivos nos dois lados. Sánchez e Özil ameaçavam pelo Arsenal e Lukaku e Barkley eram os destaques do Everton. Lukaku eram quem dava mais trabalho ao zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, no Arsenal. Pelos visitantes, entrou em campo Chamberlain. E o Everton estreou o jovem Calvert-Lewin, de apenas 19 anos, no campeonato.

As mudanças deixaram a partida mais acelerada e o goleiro Petr Cech passou a trabalhar mais. Aos 40, fez grande defesa à queima-roupa em ataque do Everton. Alguns segundos, depois, no entanto, não conseguiu parar o gol de Ashley Williams, após cobrança de escanteio.

Nos instantes finais, o Arsenal correu para o ataque e quase buscou nova igualdade no placar. Aos 48, com até o goleiro Cech na área do Everton, os visitantes tentaram duas vezes e viram a zaga do time anfitrião tirar a bola em cima da linha. No contra-ataque, o Everton quase anotou o terceiro, quando Cech voltava correndo para a sua meta. Antes do apito final, Phil Jagielka levou o cartão vermelho e deixou o time da casa com um a menos em campo nos segundos finais da emocionante partida.

Em outra partida que abre a 16ª rodada, o Bournemouth superou o Leicester City por 1 a 0, em casa. Marc Pugh anotou o único gol da partida aos 34 minutos do primeiro tempo. Com o triunfo, o time anfitrião pulou do 12º para o provisório 8º lugar da tabela do Inglês, com 21 pontos. O Leicester, atual campeão, segue com 16, na 14ª colocação.