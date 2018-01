Arsenal mantém a liderança folgada O Arsenal manteve a liderança folgada depois da disputa nesta quarta-feira da 22ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe dos brasileiros Gilberto Silva e Edu derrotou o Chelsea, até então o segundo colocado, por 3 a 2 e chegou aos 46 pontos, cinco a mais que o Manchester United, que assumiu a vice-liderança da competição ao ganhar do Sunderland por 2 a 1 - o Chelsea ficou em terceiro, com 38. Mais cinco partidas foram disputadas nesta quarta-feira no Campeonato Inglês: Aston Villa 2 x 0 Bolton, Blackburn 1 x 0 Middlesbrough, Everton 2 x 2 Manchester City, Leeds 2 x 0 Birmingham e Southampton 1 x 0 Tottenham. Dois jogos, Charlton x West Ham e Fulham x West Bromwich, tiveram de ser adiados por causa do mau tempo.