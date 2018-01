Arsenal mantém liderança na Inglaterra O Arsenal manteve a liderança do Campeonato Inglês, neste sábado, ao derrotar, de virada, o Liverpool, por 2 a 1, no campo do adversário. Kewell abriu o placar para o Liverpool, enquanto Hyypia (contra) e Pires marcaram para o Arsenal. No primeiro gol do Arsenal, o brasileiro Edu teve participação direta. Ele cabececou após um cruzamento de Pires e a bola desviou em Hyypia. ?Este acabou sendo um gol importante, pois estávamos perdendo e não poderíamos ser derrotados. O Pires cobrou o escanteio e toquei de cabeça, a bola desviou no zagueiro e entrou?, comenta Edu. O Manchester United segue em segundo lugar, ao derrotar o Birmingham por 3 a 0, com gols de Nistelrooy, Scholes e Giggs. O Arsenal soma 20 pontos na classificação, um a mais que o Manchester. Outros resultados deste sábado: Fulham 2 x 0 Leicester City, Leeds 2 x 1 Blackburn, Newcastle United 1 x 0 Southampton, Portsmouth 1 x 2 Charlton, Tottenham 3 x 0 Everton e Wanderers 1 x 0 Manchester City. A oitava rodada será completada neste domingo com duas partidas: Aston Villa x Bolton e Middlesbrough x Chelsea.