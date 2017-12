Arsenal mantém liderança na Inglaterra O Manchester United ficou pouco tempo na liderança provisória do campeonato inglês. Na sequência da 13ª rodada, neste sábado, Arsenal e Chelsea venceram suas partidas e se mantiveram na primeira e segunda colocação, agora com 33 e 32 pontos, respectivamente, seguidos pelo Manchester, com 31. O Arsenal derrotou o Birmingham, fora de casa, por 3 x 0, com gols de Fredrik Ljungberg, Bergkamp e Robert Pires. O Chelsea venceu o Southampton, fora de casa, por 1 a 0, gol de Mario Melchiot. O Manchester United abriu a rodada com vitória sobre o Blackburn Rovers. Os gols foram marcados pelo brasileiro Kléberson e o holandês Ruud Van Nistelrooy. Brett Emerton descontou para os visitantes. Outros resultados do dia no Campeonato Inglês: Everton 2 x 0 Wolverhampton, Leeds United 0 x 2 Bolton, Leicester City 1 x 1 Charlton, Middlesbrough 0 x 0 Liverpool, Newcastle 3 x 0 Manchester City. A rodada terá amanhã Tottenham x Aston Villa. Fulham e Portsmouth jogam na segunda-feira.