Arsenal na final da Copa da Inglaterra O Arsenal se classificou neste domingo para a final da Copa da Inglaterra, ao vencer o Sheffield United, da Segunda Divisão, por 1 a 0. Os dois brasileiros do time - Edu e Gilberto Silva - participaram do jogo, sendo que o ex-atleticano entrou no segundo tempo. O gol foi marcado pelo sueco Freddie Ljungberg, aos 34 minutos do primeiro tempo. O outro finalista é o Southampton, que derrotou o Watford, por 2 a 1, em jogo disputado em Birmingham.