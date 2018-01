Arsenal não seduz Júlio Baptista O Sevilla já aceitou a proposta de 24 milhões de euros (US$ 28,96 milhões) feita pelo Arsenal para contratar Júlio Baptista. Mas o negócio ainda não foi fechado porque o jogador brasileiro não quer sair do futebol espanhol. ?Não temos nenhum problema com o clube (Sevilla), mas o jogador (Júlio Baptista) não decidiu aceitar (a proposta) devido a muitos problemas?, contou o técnico do Arsenal, Arsene Wenger. ?Um dos principais problemas é o passaporte. Se ele ficar na Espanha, pode completar os três anos necessários para obter sua nacionalização.? ?É muito importante para mim passar a ser espanhol, ter o passaporte comunitário?, admitiu Júlio Baptista, que tem 23 anos e disputou as duas últimas temporadas pelo Sevilla, depois de ter sido comprado junto ao São Paulo por US$ 2,8 milhões. Com contrato até 2008 no Sevilla, Júlio Baptista deixou de ser volante e passou a ser atacante no futebol espanhol. E fez muito sucesso, marcando 38 gols em duas temporadas, além de ter figurar constantemente nas convocações da seleção brasileira. Como o Arsenal parece não seduzir Júlio Baptista, seu futuro pode ser o Real Madrid, que já acenou com a possibilidade de tentar contratá-lo.