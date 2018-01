Arsenal oferece mais por Júlio Baptista O Arsenal está decidido a contratar o brasileiro Júlio Baptista. Neste domingo, antes de embarcar com a delegação para uma excursão pela China, o presidente do Sevilla, José Maria del Nido, disse que a negociação está caminhando bem. ?Eles começaram oferecendo 12 milhões de euros (R$ 34,3 milhões), mas agora o valor já está em mais que o dobro disso. Estão próximos daquilo que nós queremos?, revelou o presidente do Sevilla.