Arsenal perde e Manchester é campeão O Manchester United ganhou neste domingo o seu 15º título de campeão inglês, sendo o 8º só nos últimos 11 anos. A conquista veio com a derrota do Arsenal para o Leeds, por 3 a 2. Assim, o Manchester obteve uma vantagem de 8 pontos sobre o Arsenal, que só tem mais duas partidas a disputar. Como o Manchester havia goleado o Charlton por 4 a 1, no sábado, o Arsenal entrou em campo neste domingo com a obrigação de vencer. Mas o Leeds levou a melhor, mesmo jogando na casa do adversário, graças aos gols de Kewell, Ian Harte e Viduka - Henry e Bergkamp descontaram.