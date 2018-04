Arsenal perde para Stoke City e deixa Copa da Inglaterra A edição de 2009/2010 da Copa da Inglaterra tem sido ingrata com as principais equipes do país. Depois das eliminações de Liverpool e Manchester United, neste domingo foi a vez de o Arsenal deixar a competição. O time londrino perdeu por 3 a 1 para o Stoke City, na casa do rival, e caiu na quarta fase do torneio.