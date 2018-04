Arsenal pode contratar Lucas Silva e atravessar Real Madrid, diz jornal

As negociações entre Real Madrid e Cruzeiro pela aquisição de Lucas Silva podem ter ganho um novo concorrente. Na edição desta quinta-feira, o jornal espanhol Marca informa que o Arsenal já aceitou pagar os 15 milhões de euros (R$ 49 milhões) exigidos pelo clube mineiro para a venda do volante de 21 anos.

A diretoria do Real Madrid, que já fez proposta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 39 milhões), recusada pelos time brasileiro, espera que o acordo que já temi com Lucas Silva faça a diferença na hora da escolha do atleta. O Cruzeiro fica no aguardo de que o time espanhol iguale a oferta do Arsenal para bater o martelo na contratação.

Ciente também da vontade de Lucas Silva, que já admitiu que gostaria de atuar na Espanha, o Real Madrid deve enviar nos próximos dias emissários a Belo Horizonte para fechar o negócio. Caso não consiga concretizar a transação, o periódico informa que o plano B do time merengue é Christoph Kramer, volante do Borussia Mönchengladbach, que jogou a última Copa do Mundo pela seleção alemã.