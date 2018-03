Arsenal pode levantar taça na Inglaterra Líder tranqüilo do Campeonato Inglês, o Arsenal pode conquistar seu 13º título nacional neste domingo, com quatro rodadas de antecipação. Isso acontecerá se a equipe onde joga o brasileiro Edu bater o Tottenham, fora de casa, e o Chelsea não vencer a sua partida contra o Newcastle. O Arsenal tem 81 pontos na competição e o Chelsea, 72. A situação do time dirigido pelo francês Arsene Wenger é confortável. Afinal, o time está invicto na competição, tem o melhor ataque (67 gols), o artilheiro (Henry, com 29), a defesa menos vazada (22 gols em 33 partidas) e vai enfrentar um adversário que não faz boa campanha ? o Tottenham tem apenas 38 pontos e ocupa a 14ª colocação. Assim, mesmo que não venha neste domingo, o título parece ser questão de tempo. Mesmo assim, Wenger não quer saber de euforia. "Neste momento temos que compreender que não ganhamos nada ainda e que sempre é difícil. Há quem pense que tudo está resolvido, mas não é assim e os jogadores são suficientemente inteligentes para saber disso. Mas o subconsciente pode traí-los e fazê-los perder a concentração.´´ O treinador entende que vencer no estádio de White Hart Lane ? onde, aliás, o Arsenal conquistou o título inglês em 1971 ? é complicado. Por isso, quer concentração total. "O Tottenham ainda não está completamente salvo do rebaixamento e todo cuidado é necessário.´´ O Chelsea também não deverá ter vida fácil, pois o Newcastle, quinto colocado com 50 pontos, ainda luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.