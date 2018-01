Arsenal prevê jogo 'fantástico' e Barcelona prega respeito ao rival inglês

"Messi, Neymar e Suárez...", enumerou o secretário do Arsenal, David Miles, sem desanimar. "Nós podemos ir além [nesta lista], mas nós também temos jogadores de alto nível e estou certo de que eles farão jogos fantásticos em Londres e em Barcelona", afirmou.

Miles, contudo, não escondeu a decepção com o resultado do sorteio. Logo ao saber do futuro rival, o membro da diretoria do Arsenal fez cara de espanto diante das câmeras do evento organizado pela Uefa, nesta segunda-feira. "Não será fácil e era o time a ser evitado nesta fase. Mas vai depender de nós e vamos dar a eles um jogo", garantiu.

Mais contido, o dirigente do Barcelona presente no sorteio foi diplomático ao comentar o confronto. "Temos certeza de que vamos ver um espetáculo esportivo. Arsenal e Barcelona tem um estilo parecido de jogo. Os fãs vão gostar muito. Serão dois grandes jogos. Temos o máximo respeito pelo Arsenal", projetou Albert Soler, diretor de relações institucionais do clube espanhol.

O diretor, contudo, não deixou de apontar o favoritismo do Barcelona. "O Barça está acostumado a jogar sob pressão em todos os sentidos. Nós somos os atuais campeões e isso nos dá uma certa vantagem", declarou Soler.

Os confrontos entre Arsenal e Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, serão disputados nos dias 23 de fevereiro e 16 de março.