Arsenal quer levar Gilberto Silva O Arsenal, da Inglaterra, ofereceu US$ 10 milhões ao Atlético Mineiro para contratar o volante Gilberto Silva, afirmou seu empresário Angelo Pimentel. O jogador, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2003, está esperando o desfecho da negociação. ?Primeiro quero que os dois clubes se entendam, para que eu possa definir meu preço?, disse, cauteloso, Gilberto Silva. A diretoria do clube mineiro acredita que até quarta-feira a negociação estará definida.