Arsenal quer Marcos só em maio O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, descartou a contratação imediata do goleiro Marcos. Segundo ele, o clube voltará a negociar com o jogador do Palmeiras em maio, já pensando na temporada de 2003/2004. ?Acho que ele quer vir para cá, mas ele tem problemas pessoais para resolver antes de tomar a decisão. Se ele vier para a Europa, certamente estará no Arsenal. Mas nada está fechado?, garantiu o treinador. Arsene Wenger, que também negocia a contratação de jogadores do Arsenal, elogiou muito o goleiro campeão do mundo na Copa de 2002. ?Eu o admiro e acredito que tem uma grande personalidade, o que gosto?, disse o treinador, para depois reafirmar que ainda não há acordo. ?Marcos certamente não é a solução para esta temporada. As negociações vão prosseguir e a situação será reavaliada em maio.? Marcos esteve negociando em Londres e já voltou para São Paulo, onde se reapresentou ao Palmeiras nesta sexta-feira.