Arsenal revela prejuízo financeiro entre maio e novembro

O Arsenal anunciou nesta segunda-feira que teve prejuízo financeiro no período entre os meses de maio e novembro de 2010, principalmente por conta da redução da receita obtida com a negociação de jogadores. No seis meses que se encerraram no dia 30 de novembro, o prejuízo foi de 2,5 milhões de libras (aproximadamente 6,7 milhões de reais).

O valor contrasta com o lucro de 29,2 milhões de libras (cerca de 78,7 milhões de reais) obtido no mesmo período em 2009, quando faturou 33,9 milhões de libras (91,4 milhões de reais) com a negociação de jogadores, principalmente por conta das vendas de Kolo Toure e Emmanuel Adebayor para o Manchester City.

Em 2010, nos mesmos seis meses, o Arsenal recebeu apenas 4 milhões de libras (10,7 milhões de reais) com as transações. Os resultados foram anunciados um dia depois da equipe perder a final da Copa da Liga Inglesa para o Birmingham. O Arsenal volta a jogar na quarta-feira, em casa, contra o Leyton Orient, pela Copa da Inglaterra.