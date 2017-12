Arsenal sai atrás e leva sufoco, mas vira no final e avança na Copa da Inglaterra

Após um primeiro tempo para esquecer, saindo atrás no marcador e levando sufoco, o Arsenal se redimiu após o intervalo e, com um gol do centroavante francês Giroud nos acréscimos venceu por 2 a 1 o Preston North End, da segunda divisão inglesa, neste sábado, e garantiu uma vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra.

A terceira fase da Copa da Inglaterra iniciou na última sexta-feira e contou com a entrada dos clubes da primeira divisão do Campeonato Inglês. Os vencedores avançam à próxima fase e os duelos que terminam em empate têm um jogo de volta com mando invertido. O Arsenal é o principal campeão do torneio com 12 títulos, ao lado do Manchester United.

Em campo, o Preston North End abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. McGeady faz boa jogada pelo meio e tocou pra Hugill, que se atrapalhou com o brasileiro Gabriel, do Arsenal, e a bola sobrou para Robinson chutar forte para as redes.

Apesar da vantagem no marcador, os donos da casa não recuaram e se mantiveram no ataque e pressionaram bastante. Aos 21 minutos, Hugill recebeu cruzamento da direita e cabeceou firme, mas Mustafi se jogou na frente e impediu o segundo gol. No minuto seguinte, Robinson fez ótimo cruzamento, mas Hugill chegou atrasado por muito pouco.

O sufoco do Arsenal seguiu até os 30 minutos de jogo. Pearson chutou de fora da área e o goleiro colombiano Ospina conseguiu mandar para escanteio. Em seguida, Vermijl recebeu na primeira trave e finalizou errado.

Os visitantes só conseguiram acordar a partir dos 32 minutos, quando Giroud deu passe de letra, mas Ramsey demorou para bater e acabou desarmado. Aos 33, Giroud saiu na cara do goleiro pelo lado esquerdo da grande área e, de cavadinha, mandou à esquerda do gol.

Mas o Preston North End não se abalou com o breve susto e respondeu. Gallagher recebeu passe nas costas da zaga e encobriu Ospina, mas Monreal chegou na hora certa para afastar o perigo em cima da linha. Aos 39 minutos, os donos da casa balançaram as redes novamente, quando Robinson cabeceou para o gol, mas a arbitragem viu falta em cima do goleiro do Arsenal.

Após sofrer por quase todo o primeiro tempo, o Arsenal voltou do intervalo ligado e arrancou o empate logo com 48 segundos. Iwobi rolou na entrada da área e Ramsey soltou a bomba no canto esquerdo.

O empate tranquilizou o Arsenal, que passou a adiantar a marcação, pressionando a saída de bola adversária. Aos 20 minutos, Xhaka cruzou para a área e Huntington cabeceou contra a própria meta, mas Maxwell salvou o Preston. Cinco minutos depois, após chute de Mustafi, o goleiro evitou a virada mais uma vez.

Apesar do domínio da posse de bola, os visitantes não conseguiam furar a defesa adversária. Mas aos 44 minutos, Giroud conseguiu garantir a vitória. O francês recebeu lançamento, desviou de cabeça para Lucas Pérez, que devolveu de calcanhar, e chutou prensado com a zaga, enganando o goleiro e evitando uma segunda partida diante do Preston North End.