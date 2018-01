Arsenal só precisa de um empate Basta um empate diante do Manchester United nesta quarta-feira, em Old Trafford (às 16 horas, ao vivo no SporTV), para o Arsenal conquistar o título do Campeonato Inglês. O time está embalado por ter vencido a Copa da Inglaterra no último sábado (2 a 0 sobre o Chelsea) e, mesmo se perder, precisará de uma vitória simples sobre o Everton, sábado, em Highbury, para ficar com o título. O Arsenal tem cinco pontos de vantagem sobre o Manchester e nesta temporada ainda não perdeu nenhum jogo fora de casa. Alex Ferguson, técnico do Manchester, reuniu-se nesta terça-feira com o diretor-executivo do clube, Peter Kenyon, que garantiu que o argentino Juan Sebastian Verón não será negociado com a Lazio (por US$ 32 milhões), como tem-se especulado nos últimos dias. ?Essas histórias são um lixo?, disse o treinador, furioso com as notícias que podem desestabilizar seu time. ?Verón é um grande jogador e vocês são uns grandíssimos idiotas?, completou numa coletiva de imprensa. Fontes ligadas ao clube teriam informado à agência de notícias italiana Ansa que são grandes as chances do argentino Verón não entrar em campo nesta quarta-feira por causa de uma contusão no tendão de Aquiles. No último confronto entre as equipes em Old Trafford, em fevereiro do ano passado, o Manchester venceu por 6 a 1. Liverpool e Blackburn disputam nesta quarta-feira a partida atrasada da 31ª rodada.