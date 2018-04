Arsenal sofre com lesões no início do Campeonato Inglês O Arsenal perdeu mais dois jogadores para a sua estreia no Campeonato Inglês, sábado, contra o Everton, aumentando a sua lista de desfalques. O goleiro reserva Lukasz Fabianski ficará dois meses afastado dos gramados por uma lesão no joelho. Já o zagueiro Johan Djourou ficará um mês sem atuar.