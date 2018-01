Arsenal supera Chelsea e se sagra campeão da Supercopa da Inglaterra

O Arsenal estreou na temporada europeia com título, neste domingo. No lendário estádio de Wembley, em Londres, o técnico Arsène Wenger obteve enfim sua primeira vitória sobre José Mourinho com o triunfo da sua equipe sobre o Chelsea, por 1 a 0, pela Supercopa da Inglaterra. Oxlade-Chamberlain foi o autor do único gol da partida.

A vitória encerra um jejum de vitórias de Wenger sobre Mourinho. O francês nunca havia vencido o português, que detinha invencibilidade de 13 jogos. A rivalidade dentro de campo era apimentada por troca de farpas longe dos gramados em entrevistas coletivas, nos últimos dois anos.

Com a conquista, o Arsenal chegou ao seu 14º título da Supercopa, que coloca frente a frente o campeão inglês e o vencedor da Copa da Inglaterra. O Liverpool tem 15 troféus e o Manchester United lidera a lista, com 20 triunfos. O Chelsea tem apenas quatro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas equipes entraram em campo neste domingo com desfalques no ataque. O Arsenal não tinha Alexis Sanchez, ainda de férias por ter disputado a Copa América. E o Chelsea não contou com Diego Costa, com dores, mesmo depois de Mourinho garantir que tinha todo seu elenco à disposição para a partida. O fato curioso do jogo foi Petr Cech, que enfrentou seu ex-time pela primeira vez, e conquistou de cara um título pelo Arsenal.

Apesar da rivalidade dos treinadores e da expectativa da torcida, a partida não teve maiores emoções. O melhor lance da etapa inicial foi mesmo o gol de Oxlade-Chamberlain. Aos 24 minutos, ele recebeu passe dentro da área, pela direita, cortou o marcador e bateu para as redes.

O Chelsea teve duas boas chances, com Ramires, para buscar o empate no primeiro tempo. Sem sucesso, o time voltou diferente para a segunda etapa. Oscar substituiu o compatriota e Falcao Garcia fez sua estreia em jogos oficiais pelo clube.

O colombiano, contudo, não teve maiores chances de balançar as redes. A melhor oportunidade foi de Oscar, em cobrança de falta. Mas Cech fez jus a sua contratação ao fazer bela defesa, assegurando a vitória e o título.