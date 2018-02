Arsenal surpreende América na final da Copa Sul-Americana O modesto time do Arsenal, da Argentina, bateu o América por 3 x 2 fora de casa na primeira partida da final da Copa Sul-Americana, disputada na sexta-feira. Alejandro Gomes marcou duas vezes em nove minutos durante o segundo tempo, as duas vezes depois de confusões na defesa adversária. O time surpreendeu os mexicanos no estádio Azteca e ficou bem perto de seu primeiro título de expressão na história do clube. O atacante paraguaio Salvador Cabanas marcou de cabeça aos cinco minutos do primeiro tempo para o América, e parecia que os Águias atropelariam o adversário sem maiores dificuldades. Mas o zagueiro Aníbal Matellan empatou ao completar de cabeça uma cobrança de falta aos 31 minutos do primeiro tempo. Alejandro Arguello colocou o América à frente novamente com um chute de 25 metros, aos 9 minutos do segundo tempo, depois de uma boa jogada de Cabanas. O Arsenal empatou três minutos depois, quando a defesa mexicana hesitou, Jose Luis Calderon roubou a bola e encontrou Gomez, que marcou com um chute da entrada da grande área. Aos 21 minutos do segundo tempo, Ricardo Rojas aproveitou um rebote para tocar para Gomez, que só escorou a bola com a cabeça para que Guillermo Ochoa marcasse o gol da vitória. O Arsenal ficou com apenas 10 homens em campo depois que Carlos Casteglione foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo, depois de um lance fora da disputa de jogo.