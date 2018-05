Arsenal também rejeita contratação de Sol Campbell

"No momento, temos quatro zagueiros e não precisamos de mais", explicou o treinador, referindo-se a Gallas, Vermaelen, Silvestre e Senderos. "Se perdesse um deles, eu talvez consideraria a hipótese, mas no momento temos quatro. Não precisamos de mais ninguém".

Desde que abandou nesta temporada o Notts County, clube da terceira divisão do Campeonato Inglês, Campbell está treinando no Arsenal. Apesar de negar uma oportunidade, Wenger celebrou a presença do zagueiro.

"Adoro Sol Campbell, o fato dele estar aqui e querer treinar conosco. Você nunca pode dizer nunca numa situação como essa. Ele pode fazer um bom trabalho na Premier League, especialmente agora que está em forma", opinou o treinador.