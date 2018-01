Arsenal também sonha com Robinho O técnico do Arsenal, o francês Arsène Wenger, também mostrou interesse em ter Robinho sob seu comando. Ele confirmou que a diretoria do clube inglês tentou contratar o craque santista, para o time voltar a lutar pelo título da Premier League, a divisão de honra da Inglaterra. Na última temporada, o Arsenal ficou em segundo lugar, bem distante do campeão, o Chelsea. Segundo o jornal inglês News of the World, o Arsenal chegou a oferecer 23 milhões de euros pelo futebol de Robinho. Wenger espera que Robinho seja o primeiro de uma lista de craques contratados para a próxima temporada. Ele garantiu que seus principais jogadores, como os franceses Henry, Vieira e Pires, continuarão na equipe. "Voltaremos ao nosso lugar, no alto da tabela. E isso inclui a contratação de mais dois jogadores de nível mundial para que fiquemos ainda mais fortes", declarou o treinador, em entrevista ao jornal.