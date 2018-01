Arsenal também vence na Inglaterra Com a vitória sobre o Charlton por 3 a 1, neste sábado, o Arsenal continua na vice-liderança do Campeonato Inglês 2004/2005, com cinco pontos a menos do que o líder Chelsea, que venceu o Liverpool por 1 a 0. Os outros resultados da rodada: Aston Villa 1 x 0 Blackburn Rovers, Bolton Wanderers 1 x 1 West Bromwich, Fulham 3 x 1 Crystal Palace, Manchester City 2 x 1 Southampton, Newcastle United 2 x 1 Birmingham City, Portsmouth 1 x 1 Norwich City, Tottenham Hotspur 5 x 2 Everton.