Arsenal tentará se aproximar dos líderes do Inglês O Arsenal receberá neste sábado o Bolton, no Emirates Stadium, pelo Campeonato Inglês. A equipe dirigida pelo técnico francês Arsène Wenger ocupa a quarta posição, com 56 pontos, ao tempo que o adversário está logo atrás, com apenas dois pontos a menos. Qualquer tropeço pode ser fatal para a equipe do treinador francês, que buscará superar a escassez de gols que atingiu o time nas últimas quatro partidas, em que marcou apenas um. "Temos uma partida importante contra o Bolton, que será crucial para nós", disse o meia brasileiro Gilberto Silva. Já o Liverpool, semifinalista da Liga dos Campeões junto ao Chelsea e Manchester United, pegará fora de casa a o Manchester City, no sábado. A equipe não contará com a presença do atacante galês Craig Bellamy, que lesionou o joelho na última quarta-feira. A rodada será completa com: Sheffield United x West Ham, Middlesbrough x Aston Villa, Portsmouth x Newcastle e Reading x Fulham (no sábado). Everton x Charlton e Wigan x Tottenham (domingo).