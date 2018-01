Arsenal vacila e Manchester se isola O Arsenal vacilou, empatou com o Bolton Wanderers em 2 a 2 e perdeu a oportunidade de ficar à frente do Manchester United na tabela do Campeonato Inglês. Já o Manchester pode disparar neste domingo, quando enfrenta o Tottenham Hotspur, fora de casa. O Manchester lidera a competição com 74 pontos enquanto o Arsenal tem 72. O time de David Beckham pode abrir mais três pontos de diferença se vencer no domingo. O Arsenal, do brasileiro Gilberto Silva, parece que vai perdendo força na reta final da competição. CAMPEONATO INGLÊS classificação calendário resultados