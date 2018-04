Arsenal vence a 5ª seguida no Inglês O Arsenal continua imbatível na Inglaterra. Ao vencer neste sábado a 5ª partida seguida, em 5 rodadas disputadas, a equipe chegou aos 15 pontos e lidera sozinha o Campeonato Inglês. A vítima dessa vez foi o Fulham, que, mesmo em casa, levou de 3 a 0. Além de fazer sua parte, o Arsenal foi favorecido pelo tropeço do Chelsea, que também estava na liderança até o começo dessa rodada, mas ficou no empate com o Aston Villa: 0 a 0. Nos outros jogos do dia, Bolton 2 x 2 Manchester United, Liverpool 3 x 0 West Bromwich, Manchester City 0 x 1 Everton, Middlesbrough 2 x 1 Birmingham e Newcastle 3 x 0 Blackburn.