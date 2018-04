Arsenal vence a quinta seguida e reassume a liderança do Inglês

BIRMINGHAM - Ainda que Manchester City e Chelsea insistam em não perder pontos no Campeonato Inglês, o Arsenal não deixa escapar a liderança na competição. Nesta segunda-feira, a equipe londrina venceu o Aston Villa por 2 a 1 fora de casa, chegou à sua quinta vitória seguida (a quarta pela competição) e reassumiu a ponta, que lhe havia sido tirada pelo City no domingo.

Em dezembro, o Arsenal levou 6 a 3 do Manchester City, fora de casa, e empatou com o Chelsea no Emirates Stadium, colocando em risco sua liderança no torneio. Mas, na tradicional sequência desgastante de jogos entre o fim de um ano e começo do outro, o Arsenal somou quatro vitórias: sobre West Ham, Newcastle, Cardiff City e agora o Aston Villa. Nesse meio tempo, também ganhou do Tottenham, pela Copa da Inglaterra.

Assim, a equipe de Arsène Wenger segue em primeiro, com 48 pontos, um a mais que o Manchester City e dois à frente do Chelsea. Em quarto, o Liverpool já vem um pouco atrás, com 42, acompanhado de Everton (41) e Tottenham (40). O Manchester United fecha a lista dos tradicionais ponteiros do Inglês com apenas 37 pontos, enquanto o Aston Villa é o 11º, com 23, liderando o grupo que briga contra o rebaixamento.

No Villa Park, o Arsenal abriu o placar aos 34 minutos, Wilshere dominou na entrada da área e bateu rasteiro, sem chances de defesa. No minuto seguinte, Giroud dominou bonito na área e ampliou. O Aston Villa só descontou a 14 minutos do fim do jogo, com Benteke, de peixinho.