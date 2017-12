Arsenal vence Aston Villa de virada O Arsenal sofreu, mas conseguiu vencer o Aston Villa por 3 a 2, de virada e com um gol nos acréscimos, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O resultado manteve o time de Londres a três pontos do líder Liverpool, que tem 32 pontos e um jogo a menos que o Arsenal. O Aston Villa terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0, com gols de Merson aos, 21 minutos, e Stone, aos 34. Wiltord diminuiu logo no primeiro minuto da segunda etapa para o Arsenal, mas ou outros gols demoraram a sair. A reação definitiva sai com gols do francês Henry, que marcou aos 27 e aos 46 minutos. O terceiro lugar é do Leeds, que venceu o Blackburn por 2 a 1. Nos demais jogos deste domingo, o Newcastle derrotou o Ipswich Town por 1 a 0 e Sunderland e Chelsea ficaram no 0 a 0.