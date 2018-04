Arsenal vence com gols no fim e aproveita derrota do Manchester Com gols no fim do jogo de William Gallas e Tomás Rosicky, o Arsenal venceu o Wigan Athletic por 2 x 0, neste sábado, e manteve a liderança do Campeonato Inglês, enquanto o Manchester United sofreu uma surpreendente derrota por 1 x 0 para o lanterna Bolton Wanderers e complicou-se na caçada ao líder. Em outras partidas da rodada, Steven Gerrard liderou o Liverpool na vitória por 3 x 0 sobre o Newcastle United e o Manchester City permaneceu em terceiro na tabela com uma vitória por 2 x 1 sobre o Reading em casa, onde está invicto. O Everton arrasou o Sunderland por 7 x 1 no Goodison Park, enquanto que o Middlesbrough sofreu uma derrota por 3 x 0 em casa para o Aston Villa. O Wigan, penúltimo colocado na classificação, segurou o Arsenal até os 38 minutos da segunda etapa, quando Gallas cabeceou para abrir o placar num cruzamento de Bacary Sagna. Rosicky fechou o placar logo depois. O Arsenal agora tem três pontos de vantagem na liderança e um jogo a menos que o Manchester United, que perdeu graças ao gol de Nicolás Anelka, do Bolton. Na partida que abriu a rodada, Gerrard abriu o placar para o Liverpool num chute indefensável. Dirk Kuyt e Ryan Babel completaram o marcador no segundo tempo. O Liverpool está em quarto lugar, com 27 pontos, dois a menos que o Manchester City, que entretanto tem um jogo a mais. Veja os resultados da rodada: Sábado: Arsenal 2 x 0 Wigan Athletic Birmingham 0 x 2 Portsmouth Bolton Wanderers 1 x 0 Manchester United Everton 7 x 1 Sunderland Manchester City 2 x 1 Reading Middlesbrough 0 x 3 Aston Villa Newcastle United 0 x 3 Liverpool