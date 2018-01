Arsenal vence e adia festa do Chelsea O Arsenal ganhou do Tottenham por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Londres, e adiou a definição do Campeonato Inglês. Depois dessa vitória, o time chegou aos 74 pontos, ainda bem londe do líder Chelsea, que tem 85 e podia ter conquistado o título antecipado com um tropeço do rival nesta rodada. Agora, faltando apenas 4 rodadas para o final do Campeonato Inglês, o Chelsea pode conquistar o título antecipado com uma vitória sobre o Bolton, no próximo sábado, sem depender de qualquer outro resultado do Arsenal. No jogo desta segunda-feira, pela 34ª rodada do campeonato, o Arsenal teve trabalho para ganhar do Tottenham. O gol da vitória foi marcado pelo atacante espanhol Reyes, num belo chute aos 22 minutos do primeiro tempo.