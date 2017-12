Arsenal vence e assume a liderança O Arsenal é o novo líder do Campeonato Inglês. Aproveitando a derrota do Chelsea no sábado, o time de Gilberto Silva e Edu fez sua parte neste domingo e ganhou do Blackburn por 1 a 0, com gol do holandês Bergkamp. Agora, depois de 16 rodadas disputadas, o Arsenal soma 38 pontos. O Manchester United, que fez 3 a 1 no Manchester City no sábado, tem 37. Já o Chelsea, derrotado por 2 a 1 pelo Bolton, continua com 36. Em outro jogo disputado neste domingo, o Aston Villa derrotou o Wolverhampton por 3 a 2. Ainda hoje jogam Leeds x Fulham.