Arsenal vence e complica ainda mais situação do Liverpool

O Arsenal lutou no primeiro tempo e ficou para trás no placar após um gol de Dirk Kuyt aos 41 minutos. O zagueiro da seleção inglesa Glen Johnson igualou com um gol contra aos cinco minutos do segundo tempo.

Um belo gol do centro-avante russo Andrei Arshavin aos 13 minutos da segunda etapa selou a vitória do Arsenal, que passou à frente do Aston Villa e assumiu a terceira colocação com 31 pontos, seis a menos que o líder Chelsea e três atrás do Manchester United com um jogo nas mãos.

O Liverpool, que tampouco conseguiu se classificar nas eliminatórias da Liga dos Campeões, continua em sétimo com 24 pontos após perder seis de 16 jogos, quatro derrotas a mais do que na última temporada da liga inglesa.

(Reportagem de Tom Pilcher)