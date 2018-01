Arsenal vence e consolida liderança O Arsenal venceu o Middlesbrough por 2 a 0 neste sábado e consolidou a liderança no Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados por Sol Campbell no final do primeiro tempo e Robert Pires, no último minuto da segunda etapa. Com essa vitória, o Arsenal chega aos 39 pontos ganhos, ficando dois pontos à frente do Chelsea, o segundo colocado, que derrotou o Aston Villa, também por 2 a 0. O Middlesbrough é apenas o nono, com 26. A 19ª rodada do Campeonato Inglês teve ainda os seguintes resultados: Birmingham 1 x 1 Charlton; Leeds 1 x 1 Southampton, Newcastle 2 x 0 Fulham West Bromwich 2 x 2 Sunderland e West Ham 1 x 1 Bolton. A rodada prossegue no domingo com mais dois dois: Blackburn x Manchester United e Liverpool x Everton. Na segunda, Manchester City x Tottenham fecham a rodada.