Arsenal vence e encosta Manchester United

O Arsenal encostou no líder Manchester United na tabela do Campeonato Inglês. Jogando em casa, no Emirates Stadium, o time londrino derrotou o Stoke City por 1 a 0, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 18.ª rodada. O francês Sebastien Squillaci marcou o único gol da partida.

A vitória deixou o Arsenal com 56 pontos, apenas um a menos que o Manchester. O time de Alex Ferguson ainda possui um jogo a menos na tabela. A partida atrasada será disputada no dia 1.º de março, próxima terça, diante do rival Chelsea. Já o Stoke é o 10.º colocado, com 33 pontos.

Apesar do triunfo, o técnico Arsène Wenger saiu de campo preocupado. O meia Fábregas e o atacante Walcott, dois dos principais jogadores do time, deixaram o gramado lesionados. Fábregas sentiu uma lesão logo no início. Os dois correm o risco de desfalcar o Arsenal nas próximas partidas. No dia 8 de março, o time inglês fará o segundo jogo contra o Barcelona, na Espanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Antes da saída de Fábregas, Squillaci marcou o único gol da partida, logo aos 8 minutos. O zagueiro francês aproveitou passe de Bendtner e mandou para as redes. O gol confirmou o domínio dos donos da casa, que não foram ameaçados até o final do confronto.

O Arsenal volta a campo no dia 5 de março para enfrentar o Sunderland, novamente diante de sua torcida. O Stoke receberá o West Ham no mesmo dia, em casa.