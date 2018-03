Arsenal vence e fica perto do vice O Arsenal derrotou o West Bromwich por 2 a 0 na tarde desta segunda-feira e ficou muito perto de assegurar o segundo lugar no Campeonato Inglês deste ano. A equipe teve certa dificuldade e só conseguiu marcar no segundo tempo. O primeiro gol foi marcado pelo holandês Robin van Persie aos 21 minutos. O brasileiro Edu ampliou já nos descontos. Com a vitória, o Arsenal chega a 77 pontos, quatro a mais que o Manchester United, o terceiro colocado. O Chelsea - que venceu no final de semana e chegou aos 88 pontos - já conquistou o título por antecipação.