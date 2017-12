Arsenal vence e lidera na Inglaterra O Arsenal assumiu a liderança do Campeonato Inglês, após a disputa da 20ª rodada neste sábado. Com a vitória sobre o Middlesbrough por 2 a 1, o Arsenal chegou aos 39 pontos, empatando com o Newcastle, que perdeu para o Chelsea também por 2 a 1. Jogando em casa, o Arsenal ganhou do Middlesbrough de virada, com gols de Robert Pires e Ashley Cole - Noel Whelan tinha marcado primeiro para o adversário. Já o Liverpool, que empatou com o West Ham por 1 a 1, ficou com 37 pontos e caiu para o 4º lugar. Quem aproveitou para ganhar um posição foi o Leeds, que está em terceiro, com 38, depois da vitória sobre o Southampton por 1 a 0. Em outros jogos deste sábado: Blackburn 0 x 1 Derby, Bolton 2 x 2 Leicester, Everton 0 x 3 Charlton, Ipswich Town 5 x 0 Sunderland e Aston Villa 1 x 1 Tottenham. Neste domingo, Fulham x Manchester United completam a rodada.