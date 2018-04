Arsenal vence e mantém a ponta Com um gol de Ashley Cole, o Arsenal derrotou o Manchester City neste sábado, na casa do adversário, e se manteve na liderança isolada do Campeonato Inglês com 19 pontos ganhos. O Manchester City permanece na 17ª posição, com apenas 4 pontos em sete rodadas. Também jogando fora de casa, o Chelsea teve dificuldades, mas venceu Middlesbrough por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Didier Drogba a nove minutos do final. O Chelsea - do técnico português José Mourinho - chega aos 17 pontos e se mantém em segundo lugar. O Middlesbrough continua com 11. A rodada teve ainda neste sábado, os seguintes resultados: Aston Villa 1 x 1 Crystal Palace; Fulham 1 x 0 Southampton, Liverpool 3 x 0 Norwich, Newcastle United 3 x 1 West Brom e Tottenham Hotspur 0 x 1 Manchester United. Ainda neste sábado, jogam Bolton Wanderers x Birmingham City. A rodada será completada com mais dois jogos: no domingo, o Portsmouth enfrenta o Everton e na segunda, o Charlton Athletic pega o Blackburn Rovers.