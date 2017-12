Arsenal vence e mantém invencibilidade A equipe do Arsenal está a um ponto de encerrar uma temporada inesquecível na primeira divisão inglesa. Neste domingo, o time londrino - que já conquistou o título por antecipação - venceu o Fulham por 1 a 0 e agora fica a um empate na última rodada, dia 15 de maio, contra o Leicester, para encerrar o campeonato sem nenhuma derrota. A última vez que um time ganhou o Campeonato Inglês invicto foi na temporada 1888-89 - então uma liga com apenas 12 equipes e 22 partidas. Com a vitória deste domingo - gol do espanhol Reys aos nove minutos do primeiro tempo - o Arsenal acumula 25 vitórias e 12 empates no campeonato. E o Arsenal tem tudo para atingir a marca histórica. Joga em casa, contra um time seriamente ameaçado de rebaixamento. O time ocupa a penúltima colocação, com apenas 33 pontos ganhos. É o mesmo número de pontos de Wolverhampton e Leeds, mas o Leicester está na frenbte por outros critérios de desempate. A rodada deste domingo teve ainda o empate por 1 a 1 entre o Newcastle e o Wolverhampton. O Chelsea, com 4 pontos de vantagem sobre Manchester United, já garantiu o segundo lugar e uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O Manchester, que tem 16 pontos à frente do Liverpool, se garantiu na terceira posição.