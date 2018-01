Arsenal vence e mantém liderança O Arsenal empatou por 1 a 1 com o Portsmouth neste sábado, na abertura da quinta rodada do Campeonato Inglês. Thierry Henry marcou para o Arsenal e Teddy Sheringham empatou a partida. Com o resultado a equipe londrina se mantém na liderança do campeonato com 13 pontos ganhos, mas apenas um à frente do Manchester United, que também neste sábado venceu Charlton Athletic por 2 a 0. O holandês Ruud Van Nistelrooy fez os dois gols do jogo. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Chelsea 4 x 2 Tottenham; Liverpool 3 x 1 Blackburn, Bolton 2 x 0 Middlesbrough, Everton 2 x 2 Newcastle e Southmpton 2 x 0 Wolverhampton. Duas partidas completam a rodada no domingo: Manchester City x Aston Villa; e Birmingham x Fulham. Na segunda-feira jogam Leicester City x Leeds United.