Arsenal vence e passa o Natal como líder na Inglaterra

O Arsenal vai passar o Natal como líder do Campeonato Inglês. O time do volante brasileiro Gilberto venceu o Tottenham por 2 a 1, neste sábado, na abertura da 18.ª rodada do torneio e chegou a 43 pontos. Já o Tottenham fica com 18 pontos, no meio da tabela. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Os gols saíram apenas no segundo tempo. Adebayor marcou para o Arsenal logo aos três minutos. Berbatov empatou aos 21. O Tottenham ainda teve a chance de virar o placar aos 27, quando Robby Keane desperdiçou uma cobrança de pênalti. O gol da vitória do Arsenal saiu aos 30, com Bendtner. Vice-líder do campeonato com 39 pontos, o Manchester United recebe o Everton no domingo, pensando em não deixar o Arsenal disparar na ponta. Terceiro colocado na tabela com 34 pontos, o Chelsea visita o Blackburn Rovers.