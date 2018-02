Arsenal vence e reassume liderança Com a vitória de 2 a 1 sobre o Everton, o Arsenal volta a assumir a liderança do Campeonato Inglês, com 66 pontos. O segundo colocado é o Manchester United, com 64 pontos, vindo na terceira colocação o Newcastle, com 61. A vitória do Arsenal, dos brasileiros Gilberto Silva e Edu, foi conseguida neste domingo. Os gols foram marcados pelos jogadores franceses Cibryl Cygan e Patrick Vieira.