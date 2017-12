Arsenal vence e segue líder absoluto Com dois gols-relâmpago da dupla francesa Pires e Henry, o Arsenal derrotou neste sábado o Charlton Athletic por 2 a 1 e se manteve na liderança do Campeonato Inglês com 67 pontos, nove a mais do que o Manchester United, que hoje apenas empatou por 1 a 1 com o Fulham. Nos outros jogos da 27ª rodada, o Blackburn Rovers empatou por 1 a 1 com o Southampton, o Everton derrotou o Aston Villa por 2 a 0, o Leicester empatou sem gols com o Wolverhampton e o Chelsea bateu o Manchester City por 1 a 0. Neste domingo, Leeds United x Liverpool e Portsmouth x Newcastle United completam a rodada.