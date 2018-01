Arsenal vence e segue na liderança O Arsenal manteve a liderança do Campeonato Inglês após derrotar, de virada, nesta quinta-feira, o West Bromwich por 2 a 1. Beneficiado pelo empate sem gols do Chelsea com o Southampton, o time inglês segue na ponta da tabela com 42 pontos enquanto o Chelsea soma 38. Nos demais jogos da rodada, o Tottenham empatou por 2 a 2 com o Charlton Athletic, o West Ham empatou por 1 a 1 com o Fulham e o Bolton derrotou o Newcastle por 4 a 3.