Arsenal vence e tira vaga do Liverpool Com a vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, neste domingo em Londres, o Arsenal, vice-líder do Campeonato Inglês, liquidou com qualquer chance de o adversário disputar a próxima Liga de Campeões, da qual é finalista nesta temporada. O resultado ajudou o Everton, que assegurou a quarta e última vaga do país, com 61 pontos contra 55 do Liverpool, faltando uma rodada para o término do campeonato. Os gols no Estádio Highbury Park foram marcados por Pires, Reyes e Fabregas para o Arsenal; Gerrard fez o gol do Liverpool, que vai disputar a final da Liga dos Campeões contra o Milan.