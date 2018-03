Arsenal vence Everton e Liverpool bate Manchester City O Everton desperdiçou a chance de garantir um lugar na Copa da Uefa na próxima temporada ao perder por 1 x 0 para o Arsenal, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. Nicklas Bendtner marcou de cabeça o único gol da partida aos 32 minutos do segundo tempo, para tristeza do Everton que precisava apenas de um empate para assegurar a quinta colocação até o final da temporada. Com a derrota, o Everton pode ser ultrapassado pelo Aston Villa se perder seu próximo jogo, em casa, contra o Newcastle United, no último dia do campeonato, no próximo domingo. O Villa precisa bater o West Ham United para ter chance de ficar com o lugar do Everton. O Liverpool, eliminado da Liga dos Campeões pelo Chelsea, na quarta-feira, venceu sua última partida do Inglês jogando em casa. Fernando Torres marcou seu 32 gol da temporada em todas as competições e garantiu a vitória por 1 x 0 sobre o Manchester City. Ambas as partidas tiveram um gosto de final de temporada, embora o Everton tenha mais em jogo atualmente. "Há muita decepção por não termos conseguido um ponto, mas a atuação foi boa. É sempre difícil jogar aqui porque o Arsenal tem muita posse de bola", afirmou David Moyes, técnico do Everton, no site do clube (www.evertonfc.com). "Nós estivemos em quarto ou quinto durante o ano todo e queremos permanecer lá." GRANDE ARRANCADA O Arsenal, cujo goleiro Jens Lehmann fez provavelmente sua última partida pelo clube jogando em casa, não fez muito no segundo tempo, até que Armand Traore partiu numa arrancada e cruzou para Bendtner fazer o gol da vitória. Arsene Wenger não poupou elogios ao seu time, que não perdeu nenhuma partida jogando em casa nesta temporada. "Nós fomos excelentes durante toda a temporada", disse à BBC. "Estivemos tão perto de vencer o Inglês que isso torna a decepção ainda maior. Vamos voltar no ano que vem e conquistar o título." O Arsenal, que tem 80 pontos, ainda pode terminar em segundo no campeonato. O Chelsea, que tem 81, joga na segunda-feira contra o Newcastle sabendo que uma derrota significará o título inglês para o Manchester United. O Liverpool garantiu de vez sua vaga na próxima temporada da Liga dos Campeões já que ninguém ameaça sua quarta colocação, mas havia um clima de tristeza no estádio Anfield após a derrota no meio de semana em Stamford Bridge, diante do Chelsea, que estragou o sonho de disputar mais um título da Liga. Os anfitriões tiveram várias chances de abrir o placar com Dirk Kuyt, mas o goleiro do City, Joe Hart, não facilitou o trabalho do jogador. O brasileiro Elano acertou a trave para o City numa cobrança de falta, mas foi Torres quem abriu o placar ao entrar na área e tirar Hart da jogada com um chute no ângulo. "Nós deveríamos ter ganhado por mais, tivemos muitas oportunidades", afirmou Rafael Benitez, técnico do Liverpool, ao canal Sky Sports. Questionado sobre o fracasso do Liverpool na briga pelo título inglês desta temporada, o espanhol disse: "Em alguns momentos cruciais, nós estivemos perto." "Nós temos que fazer o nosso melhor no Inglês, mas jogamos contra os melhores times da Europa como Manchester United e Chelsea, e ainda tem o Arsenal, então, não é fácil ganhar o Campeonato Inglês", acrescentou.