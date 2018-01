Arsenal vence fora e mantém 1º lugar O Arsenal venceu o Charlton por 3 a 0, neste sábado, fora de casa, e manteve a liderança do Campeonato Inglês, com 14 pontos, dois a mais que o Leeds United, que superou o Manchester United por 1 a 0. Esta foi a primeira partida do zagueiro Ferdinand, do Manchester, contra seu ex-clube. O Liverpool derrotou o Bolton Wanderers por 3 a 2. O técnico francês Gerard Houllier, contudo, pode tirar Michael Owen do time por causa da má forma física do atacante no início da temporada. Os outros resultados da rodada deste sábado foram: Chelsea 3 x 0 Newcastle, Everton 2 x 1 Middlesbrough, Sunderland 0 x 3 Fulham, West Bromwich Albion 1 x 0 Southampton. Neste domingo, jogam Manchester City x Blackburn Rovers, Tottenham Hotspur x West Ham United. Na segunda, Birmingham City x Aston Villa.