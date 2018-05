Arsenal vence Liverpool e se aproxima dos líderes

O Arsenal conquistou um grande resultado neste domingo para fechar a 16.ª rodada do Campeonato Inglês mais próximo dos líderes. Em pleno Estádio Anfield, o time de Londres venceu o clássico contra o Liverpool por 2 a 1, de virada. A vitória recolocou o Arsenal na briga pelo título, já que o líder Chelsea e o segundo colocado Manchester United tropeçaram no sábado.

Agora, o time do técnico Arsène Wenger tem 31 pontos, mas ainda com um jogo a menos que os concorrentes diretos. O Manchester, derrotado na rodada pelo Aston Villa, soma 34, enquanto o Chelsea, que empatou com o Everton, tem 37. Já o Liverpool continua fazendo uma temporada decepcionante. Eliminado ainda fase de grupos da Liga dos Campeões, o clube é apenas o sétimo colocado no Inglês, com 24 pontos.

O jogo no Anfield foi bastante movimentado, com o Liverpool se arriscando mais para tentar a vitória. O time da casa contava com os brasileiros Fábio Aurélio e Lucas como titulares, enquanto o Arsenal tinha Denilson em campo. A superioridade no primeiro tempo enfim resultou em gol dos anfitriões aos 41 minutos. Fábio Aurélio cobrou falta na área, o goleiro Almunia saiu mal e Kuyt fez 1 a 0 na sobra.

Mas a fase realmente não é boa para o Liverpool. No segundo tempo, o Arsenal conseguiu a virada em apenas oito minutos. Logo aos cinco, Nasri cruzou rasteiro, Johnson errou o domínio e fez contra. Já aos 13, novamente Nasri levantou na área, Arshavin dominou e acertou e ângulo. Com o gol, o russo provou ser um carrasco do Liverpool. Em abril, também no Anfield, ele já tinha marcado os quatro gols do empate por 4 a 4.