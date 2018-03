Arsenal vence mais uma e segue líder Com gols de Pires e Dennis Bergkamp, o Arsenal venceu o Bolton Wanderers por 2 a 1, neste sábado, e se manteve nove pontos à frente do segundo colocado no Campeonato Inglês, o Chelsea, que hoje derrotou o Fulham por 2 a 1. Agora, a equipe do brasileiro Edu soma 73 pontos contra 64 do rival. Nos demais jogos, o Manchester bateu o Tottenham por 3 a 0 e somou 61 pontos, na terceira colocação. E mais: Aston Villa 0 x 2 Balckburn Rovers, Leicester 1 x 1 Everton, Liverpool 1 x 0 Wolverhampton e Middlesbrough 5 x 3 Birmingham. No domingo, joga Portsmouth x Southampton e na segunda-feira, Leeds x Manchester City.