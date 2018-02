Arsenal vence mais uma na Inglaterra Com gols de Jeffers e Pires, o Arsenal derrotou o Charlton, por 2 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Com este resultado, o time de Londres soma 63 pontos, contra 55 de Manchester United e Newcastle. A rodada será completada nesta segunda-feira com Aston Villa x Birmingham.