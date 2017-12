Arsenal ganha do Newcastle e se isola na liderança do Inglês

O Arsenal aproveitou o primeiro dia de compromissos do Campeonato Inglês para se isolar na liderança da competição. Neste sábado, mesmo com dificuldades, o time londrino derrotou o Newcastle por 1 a 0 e aproveitou o tropeço do Leicester, que só empatou por 0 a 0 com o Bournemouth, para abrir vantagem na liderança da competição.

O triunfo deste sábado levou o Arsenal aos 42 pontos, com dois de vantagem para o Leicester. E o tropeço da zebra do Campeonato Inglês impulsiona as esperanças de Manchester City, que vai jogar ainda neste sábado e soma 36 pontos, e Tottenham, que só atuará no domingo e está com 35, a entrarem na luta pelo título nacional.

Apesar da vitória, o Arsenal teve dificuldades para superar o Newcastle e precisou contar com boas defesas do goleiro Petr Cech para não ser vazado pelo antepenúltimo colocado. E, sem muita criatividade, o time acabou marcando o seu gol em uma jogada de bola parada. Aos 27 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio de Özil, Giroud ganhou a disputa no alto com os defensores. Aí, a bola sobrou para Koscielny, que tocou na saída do goleiro Elliot.

Já o Leicester não teve o mesmo sucesso e completou o terceiro jogo sem vitória no Campeonato Inglês. Em casa e diante de um time que luta contra o rebaixamento - o Bournemouth é somente o 15º colocado - não saiu do 0 a 0.

O time teve uma ótima chance para garantir a vitória aos 14 minutos da etapa final, quando Riyad Mahrez perdeu uma cobrança de pênalti. Depois, mesmo com um jogador a mais, pois Simon Francis foi expulso pela infração cometida, não conseguiu vazar a defesa adversária.

Já o Manchester United deu um alívio ao técnico Louis van Gaal ao superar o Swansa por 2 a 1, em casa, chegando aos 33 pontos, na quinta colocação - o time galês é apenas o 17º. Os três gols da partida deste sábado saíram no segundo tempo e o Swansea quase empatou no lance final com o goleiro Fabianski, ex-Arsenal, que foi até a grande área adversária e cabeceou a bola para fora, após cobrança de escanteio.

Antes, logo aos dois minutos da etapa inicial, Anthony Martial abriu o placar, de cabeça. O gol do Swansea também saiu de um cabeceio, de Gylfi Sigurdsson, aos 25. Só que aos 32 minutos, Wayne Rooney acabou em grande estilo com a sua seca, que vinha desde 3 de novembro, ao completar de letra um cruzamento de Martial para marcar um golaço e garantir a vitória diante do Swansea.

Também neste sábado, o penúltimo colocado Sunderland contou com dois gols de Jermain Defoe para vencer o lanterna Aston Villa por 3 a 1. O Norwich (14º) derrotou o Southampton (13º) por 1 a 0, enquanto o West Bromwich Albion (12º) bateu o Stoke City (10º) por 2 a 1.